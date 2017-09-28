БОРИСОВ, 28 сен — Sputnik. Борисовский футбольный клуб БАТЭ потерпел поражение от лондонского "Арсенала" в матче группового раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент Sputnik.

Матч второго тура группового раунда ЛЕ между БАТЭ и "Арсеналом" состоялся в четверг на "Борисов-Арене". Встреча завершилась поражением хозяев — 2:4. Победу гостям принесли точные удары Тео Уолкотта (два мяча), Роба Холдинга и Оливье Жиру. Хозяева отличились результативными ударами Мирко Иванича и Михаила Гордейчука.

Матч отметился неприятным инцидентом — на поле перед концом первого матча выбежал болельщик . Служба безопасности стадиона оперативно вывела хулигана с поля.

В параллельном матче группы H в Кельне на стадионе "Райн-Энерги" местные "козлы" не смогли одолеть сербскую "Црвену Звезду" — 0:1.

Таким образом, по итогам двух туров положение в квартете H следующее:

"Арсенал" — 6 очков (2 игры) "Црвена Звезда" — 4 (2) БАТЭ — 1 (2) "Кельн" — 0 (2)

В следующем матче 19 октября подопечные Александра Ермаковича встретятся с "Кельном" дома, а "канониры" отправятся в Белград в гости к "Црвене Звезде".