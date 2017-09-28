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БАТЭ проиграл "Арсеналу" на "Борисов-Арене" в Лиге Европы

28.09.2017 22:00 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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БОРИСОВ, 28 сен — Sputnik. Борисовский футбольный клуб БАТЭ потерпел поражение от лондонского "Арсенала" в матче группового раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент Sputnik.

БАТЭ проиграл "Арсеналу" на "Борисов-Арене" в Лиге Европы
© Sputnik / Виктор Толочко
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Матч второго тура группового раунда ЛЕ между БАТЭ и "Арсеналом" состоялся в четверг на "Борисов-Арене". Встреча завершилась поражением хозяев — 2:4. Победу гостям принесли точные удары Тео Уолкотта (два мяча), Роба Холдинга и Оливье Жиру. Хозяева отличились результативными ударами Мирко Иванича и Михаила Гордейчука.

Матч отметился неприятным инцидентом — на поле перед концом первого матча выбежал болельщик. Служба безопасности стадиона оперативно вывела хулигана с поля.

В параллельном матче группы H в Кельне на стадионе "Райн-Энерги" местные "козлы" не смогли одолеть сербскую "Црвену Звезду" — 0:1.

Таким образом, по итогам двух туров положение в квартете H следующее:

  1. "Арсенал" — 6 очков (2 игры)
  2. "Црвена Звезда" — 4 (2)
  3. БАТЭ — 1 (2)
  4. "Кельн" — 0 (2)

В следующем матче 19 октября подопечные Александра Ермаковича встретятся с "Кельном" дома, а "канониры" отправятся в Белград в гости к "Црвене Звезде".

 
 
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Матч завершился со счетом 2:4 в пользу гостей, теперь борисовчан ждет игра с "Кельном" 19 октября.

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