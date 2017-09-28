Белорусские волейболистки не смогли попасть в полуфинал ЧЕ

МИНСК, 28 сен – Sputnik. Женская сборная Беларуси по волейболу не смогла пробиться в полуфинал Чемпионата Европы – белоруски в Баку уступили команде из Сербии.

Чемпионат в эти дни проходит в столице Азербайджана. Игра между командами Сербии и Беларуси началась в 19:30 по минскому времени.

В матче белоруски с "сухим" счетом проиграли представительницам Сербии – 3:0 (25:19; 25:12; 25:14).

В 1/8 финала подопечные Петра Хилько обыграли команду Чехии со счетом 3:2. Этой победой команда Беларуси обеспечила себе место в восьмерке сильнейших в Европе женских сборных по волейболу.

Беларусь принимает участие в ЧЕ в восьмой раз, до 2017-го года белорусская сборная выходила в 1/4 финала в далеком 1995 году.