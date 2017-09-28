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Фотофакт: фанат выбежал на поле во время матча БАТЭ - "Арсенал"

28.09.2017 20:54 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 сен — Sputnik. Футбольный болельщик выбежал на поле во время матча БАТЭ — "Арсенал", который проходит в четверг на "Борисов-Арене", передает корреспондент Sputnik с места событий.

Инцидент произошел за несколько минут за окончания первого тайма — болельщик с бело-красно-белым флагом выбежал на поле во время игры.

Фотофакт: фанат выбежал на поле во время матча БАТЭ - "Арсенал"
© Sputnik / Виктор Толочко
Задержанный на поле фанат

Хулигана остановила служба безопасности стадиона и быстро вывела его с поля.

Такая выходка может грозить штрафом как хозяевам поля от UEFA, так и самому фанату.

Фотофакт: фанат выбежал на поле во время матча БАТЭ - "Арсенал"
© Sputnik / Виктор Толочко
Фанат с флагом на поле

Ранее ФК БАТЭ предупреждал болельщиков, что во время матча зрителям запрещено выбегать на поле, а также использовать пиротехнику, дискриминационные скандирования и прочее, отметив, что штрафы измеряются в тысячах евро.

 
Теги: Минск
 
 
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Виновника инцидента вывела за пределы поля служба безопасности.

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