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Фотофакт: фанат выбежал на поле во время матча БАТЭ - "Арсенал"
28.09.2017 20:54 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 сен — Sputnik. Футбольный болельщик выбежал на поле во время матча БАТЭ — "Арсенал", который проходит в четверг на "Борисов-Арене", передает корреспондент Sputnik с места событий.
Инцидент произошел за несколько минут за окончания первого тайма — болельщик с бело-красно-белым флагом выбежал на поле во время игры.
© Sputnik / Виктор Толочко
Задержанный на поле фанат
Хулигана остановила служба безопасности стадиона и быстро вывела его с поля.
Такая выходка может грозить штрафом как хозяевам поля от UEFA, так и самому фанату.
© Sputnik / Виктор Толочко
Фанат с флагом на поле
Ранее ФК БАТЭ предупреждал болельщиков, что во время матча зрителям запрещено выбегать на поле, а также использовать пиротехнику, дискриминационные скандирования и прочее, отметив, что штрафы измеряются в тысячах евро.
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Виновника инцидента вывела за пределы поля служба безопасности.
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