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Роналду хочет оклад, как у Неймара и Месси — 30–40 млн евро в год, «Реал» предлагает 25 млн

29.09.2017 08:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стали известны требования форварда «Реала» Криштиану Роналду по зарплате в случае подписания нового контракта.

32-летний португалец намерен зарабатывать в мадридском клубе не меньше Неймара («ПСЖ») и Лионеля Месси («Барселона») – 30–40 миллионов евро в год после уплаты налогов.

Однако «Реал» готов увеличить оклад Роналду лишь до 25 млн. В настоящее время нападающий получает 21 млн за сезон.

Минувшим летом руководство испанского клуба пообещало Роналду улучшить его контракт после того, как футболиста обвинили в неуплате налогов на сумму около 15 млн евро.

 
 
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Стали известны требования форварда «Реала» Криштиану Роналду по зарплате в случае подписания нового контракта.

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