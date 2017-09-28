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Роналду хочет оклад, как у Неймара и Месси — 30–40 млн евро в год, «Реал» предлагает 25 млн
29.09.2017 08:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стали известны требования форварда «Реала» Криштиану Роналду по зарплате в случае подписания нового контракта.
32-летний португалец намерен зарабатывать в мадридском клубе не меньше Неймара («ПСЖ») и Лионеля Месси («Барселона») – 30–40 миллионов евро в год после уплаты налогов.
Однако «Реал» готов увеличить оклад Роналду лишь до 25 млн. В настоящее время нападающий получает 21 млн за сезон.
Минувшим летом руководство испанского клуба пообещало Роналду улучшить его контракт после того, как футболиста обвинили в неуплате налогов на сумму около 15 млн евро.
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Стали известны требования форварда «Реала» Криштиану Роналду по зарплате в случае подписания нового контракта.
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