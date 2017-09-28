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Александр Глеб: «Почему бы Санчесу не остаться в «Арсенале»? Это великий клуб с огромными традициями. Зачем уходить?»

29.09.2017 08:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский полузащитник Александр Глеб считает, что Алексису Санчесу не стоит покидать «Арсенал».

«В мировом футболе сейчас какое-то сумасшествие. Рынок сходит с ума – столько денег клубы тратят на трансферы. «Арсенал» хотел бы подписывать больше игроков, но тяжело соревноваться на трансферном рынке с такими командами как «Манчестер Сити» или «ПСЖ». Те подписания, которые были сделаны, хорошие. Например, Александр Ляказетт. Но я не могу сказать, что это нереальный трансфер. Я фанат Жиру, и не могу сказать, что Ляказетт лучше. Они примерно на одном уровне.

«Арсенал» в непростой ситуации с Алексисом Санчесом. С одно стороны, если он не хочет играть, лучше с ним расстаться. Но с другой стороны, Он важный игрок для клуба, лидер команды. Я видел его игру в этом сезоне, он по-прежнему сражается на поле, забивает. Думаю, он подождет до зимы, посмотрит как играет команда и, возможно, подпишет новый контракт.

Почему бы ему не остаться в «Арсенале»? Это великий клуб с огромными традициями, великолепные фанаты и тренер Арсен Венгер. Он могут добиваться высоких целей. Зачем уходить?» – сказал Глеб.

 
 
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Белорусский полузащитник Александр Глеб считает, что Алексису Санчесу не стоит покидать «Арсенал».

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