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Состоялся этап турнира по настольному футболу «Grant’s Stand Together» в Гомеле

29.09.2017 09:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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28 сентября в Гомеле состоялся очередной этап турнира по настольному футболу «Grant’s Stand Together», который проводит Tribuna.com. В нем приняли участие 16 команд, которые боролись за выход в суперфинал (он состоится в конце октября в Минске).

Победителем гомельского этапа стала команда «Кайф» в составе Константина Попкова и Алексея Шведова. Они представят свой город в суперфинале и получат возможность сразиться за главный приз – сертификат на 1500 BYN.

Отметим, что в турнире приняли участие игроки «Гомеля» Евгений Елезаренко и Дмитрий Айдов. Игроки фотографировались с болельщиками и приглашали их поддержать команду в ближайшем домашнем матче с «Торпедо-БелАЗ».

Полный фотоотчет мероприятия можно найти на странице Tribuna.com Вконтакте. Репортаж с турнира будет опубликован на Tribuna.com в ближайшее время.



Состоялся этап турнира по настольному футболу «Grant’s Stand Together» в Гомеле

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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28 сентября в Гомеле состоялся очередной этап турнира по настольному футболу «Grant’s Stand Together», который проводит Tribuna.com.

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