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Состоялся этап турнира по настольному футболу «Grant’s Stand Together» в Гомеле
29.09.2017 09:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
28 сентября в Гомеле состоялся очередной этап турнира по настольному футболу «Grant’s Stand Together», который проводит Tribuna.com. В нем приняли участие 16 команд, которые боролись за выход в суперфинал (он состоится в конце октября в Минске).
Победителем гомельского этапа стала команда «Кайф» в составе Константина Попкова и Алексея Шведова. Они представят свой город в суперфинале и получат возможность сразиться за главный приз – сертификат на 1500 BYN.
Отметим, что в турнире приняли участие игроки «Гомеля» Евгений Елезаренко и Дмитрий Айдов. Игроки фотографировались с болельщиками и приглашали их поддержать команду в ближайшем домашнем матче с «Торпедо-БелАЗ».
Полный фотоотчет мероприятия можно найти
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28 сентября в Гомеле состоялся очередной этап турнира по настольному футболу «Grant’s Stand Together», который проводит Tribuna.com.
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