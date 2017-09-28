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Анна Бонд о выбежавшем на поле болельщике: «Зачем сбивать игру на поле, и в чем героизм?»

29.09.2017 09:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Известная телеведущая Анна Бонд «раскритиковала» поступок фаната, который выбежал на поле с бело-красно-белым флагом.

«До####б – одним словом! Зачем сбивать игру на поле, и в чем героизм? Жаль ему нельзя выписать этот штраф, который теперь получит клуб от УЕФА. Спорт вне политики! А выходит, что БАТЭ подставил. Жаль, конечно.

Хотя, по факту может и заплатит. И сумма в тысячах евро. Это подстава клубу! Ну, ничего – 15 суток. Главное, чтобы штраф ему не перенаправили, а то продаст 2 почки, и рассчитаться не хватит», – написала Бонд на своей странице в Facebook.

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Известная телеведущая Анна Бонд «раскритиковала» поступок фаната, который выбежал на поле с бело-красно-белым флагом.

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