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Будаков отказался брать деньги за матч «Ислочь» – «Динамо» Брест
29.09.2017 09:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
28 сентября, в суде Первомайского района Минска продолжилось рассмотрение дела о договорных матчах, которые были выявлены в белорусском футболе в минувшем году. Были зачитаны телефонные переговоры между организаторами встречи «Ислочи» и «Динамо» Брест (30.04.2016, 2:4, высшая лига) — Борисом Тортуновым, Вячеславом Замарой и Владимиром Маковским.
1 мая (на следующий день после игры)
Замара: В следующий раз, если что, мы ж можем это, и вдвоем с тобой что-нибудь раздербанить.
Маковский: Что раздербанить? У нас еще ничего нет.
Замара: Ну да, но когда будет что-нибудь.
Маковский: Да, я даже знаю, что.
Замара: А что у вас дальше? «Минск» или что? А потом?
Маковский: А хрен его знает.
Замара: Ты, смотрю, опять начал в темные игры играть?
Маковский: Я? (смеется. — Прим.).
5 мая
Тортунов: Встретился я лично с вратарем (Будаковым. — Прим.): ничего он не получил. Не потому, что не дали, просто не взял. Оставил все в команде, говорит: брать не буду.
Замара: Что за логика такая?
Тортунов: Вратарь... Сказал: если что, в любой момент звони.
***
Замара: Боря (Тортунов. — Прим.) встречался сейчас с Будаковым, вратарь-то чистый.
Маковский: Я не знаю, я отдал все (5000$) ребятам, пусть сами разбираются.
Замара: Вратарь сказал: не буду брать. Боря удивился, спросил: у вас что, в футболе такие есть? У нас бы в хоккее вратари взяли бы и еще больше требовали...
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28 сентября, в суде Первомайского района Минска продолжилось рассмотрение дела о договорных матчах, которые были выявлены в белорусском футболе в минувшем году.
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