Будаков отказался брать деньги за матч «Ислочь» – «Динамо» Брест

28 сентября, в суде Первомайского района Минска продолжилось рассмотрение дела о договорных матчах, которые были выявлены в белорусском футболе в минувшем году. Были зачитаны телефонные переговоры между организаторами встречи «Ислочи» и «Динамо» Брест (30.04.2016, 2:4, высшая лига) — Борисом Тортуновым, Вячеславом Замарой и Владимиром Маковским.

1 мая (на следующий день после игры)

Замара: В следующий раз, если что, мы ж можем это, и вдвоем с тобой что-нибудь раздербанить.

Маковский: Что раздербанить? У нас еще ничего нет.

Замара: Ну да, но когда будет что-нибудь.

Маковский: Да, я даже знаю, что.

Замара: А что у вас дальше? «Минск» или что? А потом?

Маковский: А хрен его знает.

Замара: Ты, смотрю, опять начал в темные игры играть?

Маковский: Я? (смеется. — Прим.).

5 мая

Тортунов: Встретился я лично с вратарем (Будаковым. — Прим.): ничего он не получил. Не потому, что не дали, просто не взял. Оставил все в команде, говорит: брать не буду.

Замара: Что за логика такая?

Тортунов: Вратарь... Сказал: если что, в любой момент звони.

***

Замара: Боря (Тортунов. — Прим.) встречался сейчас с Будаковым, вратарь-то чистый.

Маковский: Я не знаю, я отдал все (5000$) ребятам, пусть сами разбираются.

Замара: Вратарь сказал: не буду брать. Боря удивился, спросил: у вас что, в футболе такие есть? У нас бы в хоккее вратари взяли бы и еще больше требовали...