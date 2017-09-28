|
Камбэк киевского "Динамо" в игре с "Партизаном" и другие результаты ЛЕ
29.09.2017 09:39 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 сен — Sputnik. Киевское "Динамо" совершило невероятный камбэк в гостевом матче Лиги Европы против белградского "Партизана" и выиграло матч со счетом 3:2, сообщает Sputnik.
Встреча группы В состоялась накануне в столице Сербии. В первом тайме подопечные белорусского тренера Александра Хацкевича уступали хозяевам два мяча: хозяева вышли вперед благодаря точным ударам Огнена Ожеговича (34-я минуты) и Леандре Тавамбы (42). Во втором тайме киевляне смогли переломить ход встречи. Сначала отставание сократил Жуниор Мораэс (54), спустя 14 минут счет сравнял Виталий Буяльский. А за шесть минут до финального свистка главный арбитр указал на 11-метровую отметку — пенальти реализовал Мораэс. Встреча завершилась со счетом 2:3.
Комментируя исход поединка, Хацкевич обратил внимание не большое количество брака в первом тайме, что привело к пропущенным голам. "В перерыве сказал ребятам забыть ошибки, допущенные в первом тайме, взять мяч под контроль и все-таки построить игру так, как мы и планировали", — приводит слова Хацкевича официальный
Специалист обратил внимание, что в первой 45-минутке эмоции преобладали у "динамовцев", отсюда — мало "умного футбола". "Во втором тайме замены усилили нашу игру, да и сами ребята играли в тот футбол, который хочется видеть от них и в дальнейшем", — добавил он.
В параллельном матче квартета B албанский "Скендербеу" дома сыграл вничью со швейцарским клубом "Янг Бойз" — 1:1.
Нестыдное поражение БАТЭ
В этот же день на "Борисов-Арене" БАТЭ принимал лондонский "Арсенал" под управлением Арсена Венгера.
Другие матчи дня завершились следующими результатами:
Группа А
"Астана" — "Славия" 1:1.
"Маккаби" — "Вильярреал" 0:0
Группа C
"Брага" - "Истанбул ББ" 2:1
Группа D
АЕК — "Аустрия" 2:2.
"Милан" — "Риека" 3:2
Группа E
"Лион" — "Аталанта" 1:1
"Эвертон" — "Аполлон" 2:2
Группа F
"Локомотив"- "Фастав" 3:0
"Шериф"- Копенгаген 0:0
Группа G
"Виктория" — "Хапоэль" 3:1
"Лугано" — "Стяуа" 1:2
Группа H
"Кельн" — "Црвена Звезда" 0:1
БАТЭ — "Арсенал" 2:4
Группа I
"Ред Булл"- "Марсель" 1:0
"Коньяспор" — "Витория" 2:1
Группа J
"Атлетик" — "Заря" 0:1
"Эстерсунд" — "Герта" 1:0
Группа K
"Лацио" — "Зюлте-Варегем" — 2:0
"Ницца" (Франция) — "Витесс" 3:0
Группа L
"Русенборг" — "Вардар" 3:1
"Зенит" — "Реал Сосьедад" 3:1
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер киевлян связал плохую игру в первом тайме с тем, что эмоции преобладали у его подопечных, и умного футбола было мало.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии