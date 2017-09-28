МИНСК, 29 сен — Sputnik. Киевское "Динамо" совершило невероятный камбэк в гостевом матче Лиги Европы против белградского "Партизана" и выиграло матч со счетом 3:2, сообщает Sputnik.

Встреча группы В состоялась накануне в столице Сербии. В первом тайме подопечные белорусского тренера Александра Хацкевича уступали хозяевам два мяча: хозяева вышли вперед благодаря точным ударам Огнена Ожеговича (34-я минуты) и Леандре Тавамбы (42). Во втором тайме киевляне смогли переломить ход встречи. Сначала отставание сократил Жуниор Мораэс (54), спустя 14 минут счет сравнял Виталий Буяльский. А за шесть минут до финального свистка главный арбитр указал на 11-метровую отметку — пенальти реализовал Мораэс. Встреча завершилась со счетом 2:3.

Комментируя исход поединка, Хацкевич обратил внимание не большое количество брака в первом тайме, что привело к пропущенным голам. "В перерыве сказал ребятам забыть ошибки, допущенные в первом тайме, взять мяч под контроль и все-таки построить игру так, как мы и планировали", — приводит слова Хацкевича официальный сайт киевского "Динамо" .

Специалист обратил внимание, что в первой 45-минутке эмоции преобладали у "динамовцев", отсюда — мало "умного футбола". "Во втором тайме замены усилили нашу игру, да и сами ребята играли в тот футбол, который хочется видеть от них и в дальнейшем", — добавил он.

В параллельном матче квартета B албанский "Скендербеу" дома сыграл вничью со швейцарским клубом "Янг Бойз" — 1:1.

Нестыдное поражение БАТЭ

В этот же день на "Борисов-Арене" БАТЭ принимал лондонский "Арсенал" под управлением Арсена Венгера. Встреча завершилась со счетом 2:4 . У победителей дубль оформил Тео Уолкотт (9 и 22), по мячу забили Роб Холдинг (25) и Оливье Жиру (49, с пенальти). К слову, для французского нападающего мяч в ворота борисовчан стал сотым в форме "Арсенала". Хозяева ответили точными ударами Мирко Иванича (28) и Михаила Гордейчука (67). После игры наставник "канониров" признался, что его команде было непросто с борисовчанами . В свою очередь, главный тренер "желто-синих" Александр Ермакович поблагодарил игроков БАТЭ за то, что не ударили в грязь лицом .

Другие матчи дня завершились следующими результатами:

Группа А

"Астана" — "Славия" 1:1.

"Маккаби" — "Вильярреал" 0:0

Группа C

"Лудогорец" — "Хоффенхайм" 2:1

"Брага" - "Истанбул ББ" 2:1

Группа D

АЕК — "Аустрия" 2:2.

"Милан" — "Риека" 3:2

Группа E

"Лион" — "Аталанта" 1:1

"Эвертон" — "Аполлон" 2:2

Группа F

"Локомотив"- "Фастав" 3:0

"Шериф"- Копенгаген 0:0

Группа G

"Виктория" — "Хапоэль" 3:1

"Лугано" — "Стяуа" 1:2

Группа H

"Кельн" — "Црвена Звезда" 0:1

БАТЭ — "Арсенал" 2:4

Группа I

"Ред Булл"- "Марсель" 1:0

"Коньяспор" — "Витория" 2:1

Группа J

"Атлетик" — "Заря" 0:1

"Эстерсунд" — "Герта" 1:0

Группа K

"Лацио" — "Зюлте-Варегем" — 2:0

"Ницца" (Франция) — "Витесс" 3:0

Группа L

"Русенборг" — "Вардар" 3:1

"Зенит" — "Реал Сосьедад" 3:1