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Александр Хацкевич: «В перерыве сказал игрокам, что нужно забыть о том, что было в первом тайме и взять игру под контроль»

29.09.2017 10:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал победу над «Партизаном» (3:2).

– Что вы сказали игрокам в перерыве?

– Ожидал этот вопрос. Если вернуться к «Скендербеу», нужно было завести игроков. Здесь же наоборот надо было успокоить. Сказал, что нужно забыть о том, что было в первом тайме и взять игру под контроль.

– По какой причине не тренировался перед матчем и не играл Евгений Хачериди?

– По прилету у него появились проблемы с горлом. Вчера он сделал процедуры, но сегодня перед разминкой сказал, что не готов к игре и не может быть даже в запасе.

– Команда лучше играет второй тайм, чем первый.

– Фактор первого гола важен. У нас был хороший момент в первом тайме, когда Гонсалес не забил. Было больше эмоций, чем умного футбола. Что касается второго тайма, замены усилили игру, сами ребята играли в футбол, который хочется видеть и в дальнейшем.

– «Партизан» вас удивил, или претензии только к нашим игрокам?

– В принципе, увидели то, что показывали – что много длинных передач, передач на 3-го номера (Тавамбу). В первом тайме защитники не справлялись, много проигрывали. То, что высоко накрывали и не давали разыгрывать мяч – это было неожиданностью, – сказал Хацкевич.

 

 
 
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Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал победу над «Партизаном» (3:2).

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