|
Александр Хацкевич: «В перерыве сказал игрокам, что нужно забыть о том, что было в первом тайме и взять игру под контроль»
29.09.2017 10:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал победу над «Партизаном» (3:2).
– Что вы сказали игрокам в перерыве?
– Ожидал этот вопрос. Если вернуться к «Скендербеу», нужно было завести игроков. Здесь же наоборот надо было успокоить. Сказал, что нужно забыть о том, что было в первом тайме и взять игру под контроль.
– По какой причине не тренировался перед матчем и не играл Евгений Хачериди?
– По прилету у него появились проблемы с горлом. Вчера он сделал процедуры, но сегодня перед разминкой сказал, что не готов к игре и не может быть даже в запасе.
– Команда лучше играет второй тайм, чем первый.
– Фактор первого гола важен. У нас был хороший момент в первом тайме, когда Гонсалес не забил. Было больше эмоций, чем умного футбола. Что касается второго тайма, замены усилили игру, сами ребята играли в футбол, который хочется видеть и в дальнейшем.
– «Партизан» вас удивил, или претензии только к нашим игрокам?
– В принципе, увидели то, что показывали – что много длинных передач, передач на 3-го номера (Тавамбу). В первом тайме защитники не справлялись, много проигрывали. То, что высоко накрывали и не давали разыгрывать мяч – это было неожиданностью, – сказал Хацкевич.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Хацкевич: «В перерыве сказал игрокам, что нужно забыть о том, что было в первом тайме и взять игру под контроль»
Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал победу над «Партизаном» (3:2).
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии