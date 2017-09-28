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Сергей Гуренко: «Люди, которые считают, что «Динамо» показывает скучный футбол, сами в футболе ничего не понимают»

29.09.2017 10:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко в интервью главному редактору «Прессбола» Сергею Кайко заявил, что его не раздражают разговоры о незрелищной игре команды.

— Тема чемпионства в команде активно обсуждается?

— Вообще ее не поднимаем. И не хотим об этом говорить. Просто идем от игры к игре. Есть матч — надо выйти, победить и готовиться к следующему.

— При этом вы говорили, что груз ответственности давит.

— Конечно, давит. Все равно ведь ребята читают прессу, комментарии... Меньше надо на все это обращать внимание. И больше думать о деле. И еще: не нужно запариваться насчет результата. Просто выходи и играй. Абстрагируйся от всего остального. Не бойся потерять мяч, взять на себя игру, ответственность. И тогда все будет хорошо. Я же вижу, что ребята показывают на тренировках. Не все из этого переносится на поле. Как раз из-за психологии. В Бресте вышли чуть зажатыми — и не смогли проявить лучшие качества.

— Вас раздражают разговоры о том, что «Динамо» показывает скучный футбол?

— Меня не это раздражает. А то, что люди, которые так считают, сами в футболе ничего не понимают. Они говорят, «Динамо» играет незрелищно. Но в среднем за матч мы наносим 19-20 ударов. Есть статистика: стало больше моментов, ударов, повысилась точность. Забиваем чаще, пропускаем меньше. И при этом играем скучно? Где логика? – сказал Гуренко.

 
Теги: Брест
 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко в интервью главному редактору «Прессбола» Сергею Кайко заявил, что его не раздражают разговоры о незрелищной игре...

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