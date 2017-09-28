Белоруска Саснович победила на старте квалификации China Open

МИНСК, 29 сен — Sputnik. Белорусская теннисистка Александра Саснович (102-й номер мирового рейтинга) одержала победу в первом матче квалификации турнира "Премьер" China Open, сообщает Sputnik.

В первом круге квалификации белорусской спортсменке противостояла теннисистка из России Алла Кудрявцева (348). Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:0. Соперницы провели на корте один час девять минут.

В следующем раунде белоруска сыграет против победительницы матча Лю Фанчжоу (Китай, 159) — Варвара Лепченко (США, 76).

Призовой фонд турнира в Пекине составляет 6,3 миллиона долларов.

В Китае в эти дни проходит еще один турнир — в Шэньшжэне, где в парном разряде вместе с австрийцем Филиппом Освальдом выступает белорус Максим Мирный. Сегодня дуэт сыграет в полуфинале против австрийско-американского тандемома Александр Пейя / Раджив Рам.