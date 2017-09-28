В отношении болельщика, выбежавшего на поле во время матча БАТЭ – «Арсенал», составлен протокол за мелкое хулиганство

В отношении болельщика, выбежавшего на поле во время матча Лиг Европы БАТЭ – «Арсенал», составлен протокол за мелкое хулиганство. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Миноблисполкома.

«Он был вчера задержан стюардами, передан сотрудникам милиции. В отношении него составлен протокол за мелкое хулиганство. Меру ответственности и правовую оценку его действиям сегодня будет давать суд Борисовского района», – сообщили в пресс-службе УВД.

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