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В отношении болельщика, выбежавшего на поле во время матча БАТЭ – «Арсенал», составлен протокол за мелкое хулиганство

29.09.2017 10:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В отношении болельщика, выбежавшего на поле во время матча Лиг Европы БАТЭ – «Арсенал», составлен протокол за мелкое хулиганство. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Миноблисполкома.

«Он был вчера задержан стюардами, передан сотрудникам милиции. В отношении него составлен протокол за мелкое хулиганство. Меру ответственности и правовую оценку его действиям сегодня будет давать суд Борисовского района», – сообщили в пресс-службе УВД.

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В отношении болельщика, выбежавшего на поле во время матча Лиг Европы БАТЭ – «Арсенал», составлен протокол за мелкое хулиганство.

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