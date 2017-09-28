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В отношении болельщика, выбежавшего на поле во время матча БАТЭ – «Арсенал», составлен протокол за мелкое хулиганство
29.09.2017 10:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
В отношении болельщика, выбежавшего на поле во время матча Лиг Европы БАТЭ – «Арсенал», составлен протокол за мелкое хулиганство. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Миноблисполкома.
«Он был вчера задержан стюардами, передан сотрудникам милиции. В отношении него составлен протокол за мелкое хулиганство. Меру ответственности и правовую оценку его действиям сегодня будет давать суд Борисовского района», – сообщили в пресс-службе УВД.
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В отношении болельщика, выбежавшего на поле во время матча БАТЭ – «Арсенал», составлен протокол за мелкое хулиганство
В отношении болельщика, выбежавшего на поле во время матча Лиг Европы БАТЭ – «Арсенал», составлен протокол за мелкое хулиганство.
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