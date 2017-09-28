ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кокорин об «Анжи»: «Против «Спартака» все в последнее время выдают крутые матчи»

29.09.2017 10:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Форвард «Зенита» Александр Кокорин, автор дубля в матче Лиги Европы с «Сосьедадом» (3:1), поделился впечатлениями от игры и ожиданиями от матча с «Анжи» в чемпионате России.

– Довольны очень: в Лиге Европы все хорошо, в чемпионате. Поэтому счастливы, что победа идет за победой, плюс с очень важными, хорошими соперниками.

– Ждали такой ошибки от вратаря соперника в эпизоде со вторым голом?

– Когда уже случилась эта ситуация, если честно, ожидал. Не знаю, почему он так сыграл, но нам хорошо, спасибо ему.

– Какие мысли перед игрой в Каспийске [с «Анжи»]? Все-таки ваш будущий соперник недавно выдал крутой матч против «Спартака» (2:2).

– Ну, против «Спартака» все в последнее время выдают крутые матчи. Не знаю, как получится с игрой, но победить нужно обязательно, чтобы хорошо завершить этот отрезок перед паузой, — сказал Кокорин.

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форвард «Зенита» Александр Кокорин, автор дубля в матче Лиги Европы с «Сосьедадом» (3:1), поделился впечатлениями от игры и ожиданиями от матча с «Анжи» в чемпионате...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Агуэро сломал ребро в ДТП
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика