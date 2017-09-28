Агуэро сломал ребро в ДТП

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро в результате дорожной аварии в Амстердаме получил перелом ребра.

29-летний игрок сборной Аргентины попал в ДТП, направляясь с концерта на такси в аэропорт, когда водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в столб.

Агуэро мог получить более серьезные травмы, если бы не был пристегнут ремнем безопасности.

Ожидается, что нападающий вернется в строй через два месяца.

Во вторник в матче Лиги чемпионов с «Шахтером» (2:0) Агуэро не реализовал пенальти.

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