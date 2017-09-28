ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Агуэро сломал ребро в ДТП

29.09.2017 10:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро в результате дорожной аварии в Амстердаме получил перелом ребра.

29-летний игрок сборной Аргентины попал в ДТП, направляясь с концерта на такси в аэропорт, когда водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в столб.

Агуэро мог получить более серьезные травмы, если бы не был пристегнут ремнем безопасности.

Ожидается, что нападающий вернется в строй через два месяца.

Во вторник в матче Лиги чемпионов с «Шахтером» (2:0) Агуэро не реализовал пенальти.

ФОТО 1

ФОТО 2

ФОТО 3

 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро в результате дорожной аварии в Амстердаме получил перелом ребра.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Сергей Гуренко: «Люди, которые считают, что «Динамо» показывает скучный футбол, сами в футболе ничего не понимают»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика