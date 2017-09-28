Алексей Важник: «Нет у нас культуры футбольного боления. Когда БАТЭ получил три мяча, многие на поторопились перестать болеть за своих»

Специалист по работе с болельщиками ФК «Крумкачы» Алексей Важник считает, что в Беларуси нет культуры футбольного боления.

«Нет у нас культуры футбольного боления.

Вчера на «Борисов-Арене» БАТЭ за первые полчаса получил три мяча в свои ворота и многие на трибунах поторопились перестать болеть за своих. «Куды ты бьешь?» «Чыво пас назад аддаеш, давай упирод!». Когда команда проигрывает, люди уже не хотят за нее болеть, они сразу уже и не за БАТЭ, а типа просто приехали посмотреть. При этом если бы выиграли, все бы кричали — «это потому что я приехал!».

Не забуду и тех, кто болел за «Арсенал» в шарфе/кепке/майке, но почему-то не пошел поближе к английским болельщикам и не присоединился к их празднику футбола, а молча просидел 92 минуты на своем месте, победно сжимая кулачки», – написал Важник.