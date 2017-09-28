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Александр Лебедев: «Давайте сейчас еще БАТЭ – «Арсенал» включим. И Щербицкого еще в «договорные» запишем. Ну пи###ц»

29.09.2017 11:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В суде Первомайского района Минска просматривается видеозапись матча первого тайма «Ислочь» — «Динамо» Брест. Один из подсудимых Александр Лебедев эмоционально отреагировал на заключение предварительного следствия, зачитанное председательствующим, где утверждается, что игроки «Лебедев, Денисевич и Алумона проявили безынициативность на поле».

«Давайте сейчас еще БАТЭ — «Арсенал» включим. И Щербицкого еще в «договорные» запишем. Ну пиз**ц. Как что-то могут писать и критиковать люди, которые не разбираются футболе?! После такого разбора этот следователь Попов, наверное, в следующем году «Ислочь» тренировать будет» — отметил Лебедев.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В суде Первомайского района Минска просматривается видеозапись матча первого тайма «Ислочь» — «Динамо» Брест.

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