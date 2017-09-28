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Sky Sport Germany: Тухель – фаворит на пост нового главного тренера «Баварии»
29.09.2017 11:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель может возглавить «Баварию».
По информации Sky Sport Germany, 44-летний специалист является одним из претендентов на пост главного тренера мюнхенцев после увольнения Карло Анчелотти.
Временным тренером «Баварии» сейчас назначен Вилли Саньоль, но его кандидатура не рассматривается клубом в долгосрочной перспективе, а фаворитом является именно Тухель.
Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге является давним поклонником работы экс-тренера «Майнца» и «Боруссии», который летом покинул Дортмунд и с тех пор остается без команды.
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Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель может возглавить «Баварию».
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