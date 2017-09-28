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Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. «Цмокi» принимают «Нантер»

29.09.2017 11:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд

Первый матч

Цмокi-Мiнск Беларусь – Нантер Франция

29 сентября, 20.30, Falcon Club Arena

Отметим, победитель двухматчевого противостояния попадет в групповой этап Лиги чемпионов.

 
 
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Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд Первый матч Цмокi-Мiнск Беларусь – Нантер Франция 29 сентября, 20.30, Falcon Club Arena Отметим, победитель двухматчевого...

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