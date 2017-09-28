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Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. «Цмокi» принимают «Нантер»
29.09.2017 11:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Лига чемпионов
3-й квалификационный раунд
Первый матч
Цмокi-Мiнск Беларусь – Нантер Франция
29 сентября, 20.30, Falcon Club Arena
Отметим, победитель двухматчевого противостояния попадет в групповой этап Лиги чемпионов.
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Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд Первый матч Цмокi-Мiнск Беларусь – Нантер Франция 29 сентября, 20.30, Falcon Club Arena Отметим, победитель двухматчевого...
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