Новиков об игре БАТЭ: «Команда выходит на матч, который должен восприниматься как подарок судьбы, и по-девичьи млеет от вида темнокожих мальцов из арсенальской академии»

Журналист Сергей Новиков в своем блоге на сайте «Прессбола» поделился впечатлениями от матча БАТЭ – «Арсенал».

«Мне не понять причин, по которым БАТЭ позорно провалил определяющую часть четвергового вечера. Все, что случилось после третьего гола «канониров», было малозначимой добавкой к сюжету. Кульминация прошла уже к 25-й минуте. Точнее, просвистела мимо борисовской команды, проворонившей суть.

К стартовому свистку БАТЭ был на поле лишь номинально — ногами. Мыслями и душой остался где-то в подтрибунье. Напоминал лампочку, которая не светит, потому что перегорела до щелчка выключателя. Нам всучили производственный брак.

«Благодарен ребятам за то, что они боролись до конца и сумели сохранить лицо», — примерно так итожил матч в пресс-центре Александр Ермакович. И только из желания не затягивать регламентную процедуру жевания слов удержался от встречного вопроса: а нафига полтайма беречь ноги, чтобы потом так заботиться о лице?!

Команда выходит на матч, который должен восприниматься как подарок судьбы, и по-девичьи млеет от вида темнокожих мальцов из арсенальской академии, которыми Венгер разбавил и без того второй состав.

Команда на полтайма напрочь исключает из набора игровых действий такой базовый прием, как отбор мяча и играет с заезжим грандом трусливо и бесконтактно, не то чтобы проигрывая сопернику в единоборствах — вообще не вступая в них!

Мне кажется, не столько страшно выглядеть хуже оппонента оснащенным технически или медленнее его бежать, сколько зазорно предстать на публике ватным соплежуем, который не готов хотя бы жестко поставить корпус или, чего уж там, сыграть в кость.

Вот эта неготовность — изъян абсолютно ментальный. Это издержки не плохого тренировочного процесса, а слабой моральной закалки. Вот мне невдомек, как можно после всех мытарств, трагедий, треволнений и просветлений этого долгого сезона так невзрачно и безлико выглядеть в минуты, ради которых мы многое им прощали. И ради которых, вроде как, все предшествующее и было», – написал Новиков.