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Михаил Захаров: «При таком количестве катков в Бресткой области, команда должна быть в тройке чемпионата Беларуси»

29.09.2017 11:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Юности» Михаил Захаров прокомментировал победу над «Брестом» (4:2) в чемпионате Беларуси.

— Хороший матч был, боевой. Где-то мы два периода, можно сказать, переигрывали, неплохо действовали, но и соперник не сдавался, пытался в своей зоне активно прессинговать нас. Я думаю, что встречей зритель остался доволен, и результат не плохой.

Можно сказать по тому, что здесь я увидел и услышал в беседах со многими руководителями, с которыми встречался, хоккей в Бресте будет! Это первое, что меня радует, поэтому надеюсь, в Бресте будет команда, которая и в шестерку станет попадать, и за медали бороться. При таком количестве катков в Бресткой области, команда должна быть в тройке чемпионата Беларуси.

— Атмосфера на брестском катке понравилась?

— Да, понравилась! Мне кажется, надо немного подработать с посещаемостью, тем более, есть хоккеисты, которыми может похвастаться Брест, которые играют и в «Динамо», и в Америке. Но я думаю, что вы на правильном пути, и губернатор заинтересован хоккеем. Он сказал, что хоккей будет, значит, будет, – сказал Захаров.

 
Теги: Брест
 
 
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Главный тренер «Юности» Михаил Захаров прокомментировал победу над «Брестом» (4:2) в чемпионате Беларуси.

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