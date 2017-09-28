|
Маковский подтвердил, что Жуковский не знал о договорном характере матча «Ислочь» – «Динамо» Брест
29.09.2017 12:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
28 сентября в суде Первомайского района Минска продолжилось рассмотрение дела о договорных матчах, которые были выявлены в белорусском футболе в минувшем году. Были зачитаны телефонные переговоры между организаторами встречи «Ислочи» и «Динамо» Брест – Владимиром Маковским и Вячеславом Замарой
11 апреля
Маковский: Все, я уже настроился на тридцатое.
Замара: А что Жуча? В теме?
Маковский: Не-а.
Замара: Так он же тебе друг.
Маковский: Ну, друг и друг.
Кроме того, речь велась о подключении брестского «Динамо»:
Маковский: Надо с Кондрашуком связаться (Руслан Кондрашук — администратор брестской команды. — прим.). Он не сказал ни да, ни нет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
28 сентября в суде Первомайского района Минска продолжилось рассмотрение дела о договорных матчах, которые были выявлены в белорусском футболе в минувшем году.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии