Маковский подтвердил, что Жуковский не знал о договорном характере матча «Ислочь» – «Динамо» Брест

28 сентября в суде Первомайского района Минска продолжилось рассмотрение дела о договорных матчах, которые были выявлены в белорусском футболе в минувшем году. Были зачитаны телефонные переговоры между организаторами встречи «Ислочи» и «Динамо» Брест – Владимиром Маковским и Вячеславом Замарой

11 апреля

Маковский: Все, я уже настроился на тридцатое.

Замара: А что Жуча? В теме?

Маковский: Не-а.

Замара: Так он же тебе друг.

Маковский: Ну, друг и друг.

Кроме того, речь велась о подключении брестского «Динамо»:

Маковский: Надо с Кондрашуком связаться (Руслан Кондрашук — администратор брестской команды. — прим.). Он не сказал ни да, ни нет.

«Люди хотели не про «пидоргов» услышать, а что я ко всему этому причастен». Жуковский выступил в суде