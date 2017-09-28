Доходы «Арсенала» за год составили рекордные 423 млн фунтов. Прибыль до уплаты налогов – 44,6 млн

«Арсенал» объявил об итогах очередного финансового года, завершившегося 31 мая.

Доходы клуба по сравнению с прошлом годом увеличились более чем на 70 миллионов фунтов – с 350,6 млн до 422,8 млн.

Таким образом, впервые в истории клуба годовой доход превысил отметку в 400 миллионов фунтов.

Прибыль (до уплаты налогов) по сравнению с прошлым годом также увеличилась с 2,9 миллионов фунтов до 44,6 миллиона.

58 миллионов фунтов «Арсенал» заработал по улучшенному контракту за ТВ-права, который начал действовать в АПЛ с прошлого сезона, а также от распределяемых УЕФА доходов за выступление в Лиге чемпионов.