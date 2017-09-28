Гуренко о конфликте с Гончаренко в 2010-м: «Там не было ничего сверхъестественного»

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко в интервью главному редактору «Прессбола» Сергею Кайко вспомнил о конфликте с экс-тренером БАТЭ Виктором Гончаренко.

— Для вас встреча с БАТЭ больше чем матч?

— Это очень важная игра. Но я не ставлю ее особняком. И ребята должны понимать, что не нужно смотреть, против кого играешь. Надо просто биться, и все. Результат придет. Мне есть с чем сравнивать. Сам прошел через много дерби. Чаще побеждал. Знаю, какой должен быть настрой в таких матчах. Знаю, что характер здесь играет определяющую роль.

— А то, что это «класико» — противостояние с богатой историей...

— Мне это неинтересно. Ни прошлые матчи, ни их статистика. Важно, как ребята подготовятся и как сыграют.

— В 2010-м после встречи с БАТЭ молодой тренер «Динамо» Гуренко стучал по столу и высказывал претензии коллеге Гончаренко. Семь лет прошло — как вы ту историю вспоминаете?

— Никак не вспоминаю. Там не было ничего сверхъестественного. Просто высказал свое мнение. Говорил, что не надо мою команду трогать. Не буду повторятся, все помнят. И вообще не хочу к этому возвращаться. Зачем? Это тоже лишнее, – сказал Гуренко.

Видео пресс-конференции после матча «Динамо» Минск – БАТЭ в 2010 году