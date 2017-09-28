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Гуренко о конфликте с Гончаренко в 2010-м: «Там не было ничего сверхъестественного»
29.09.2017 12:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко в интервью главному редактору «Прессбола» Сергею Кайко вспомнил о конфликте с экс-тренером БАТЭ Виктором Гончаренко.
— Для вас встреча с БАТЭ больше чем матч?
— Это очень важная игра. Но я не ставлю ее особняком. И ребята должны понимать, что не нужно смотреть, против кого играешь. Надо просто биться, и все. Результат придет. Мне есть с чем сравнивать. Сам прошел через много дерби. Чаще побеждал. Знаю, какой должен быть настрой в таких матчах. Знаю, что характер здесь играет определяющую роль.
— А то, что это «класико» — противостояние с богатой историей...
— Мне это неинтересно. Ни прошлые матчи, ни их статистика. Важно, как ребята подготовятся и как сыграют.
— В 2010-м после встречи с БАТЭ молодой тренер «Динамо» Гуренко стучал по столу и высказывал претензии коллеге Гончаренко. Семь лет прошло — как вы ту историю вспоминаете?
— Никак не вспоминаю. Там не было ничего сверхъестественного. Просто высказал свое мнение. Говорил, что не надо мою команду трогать. Не буду повторятся, все помнят. И вообще не хочу к этому возвращаться. Зачем? Это тоже лишнее, – сказал Гуренко.
Видео пресс-конференции после матча «Динамо» Минск – БАТЭ в 2010 году
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко в интервью главному редактору «Прессбола» Сергею Кайко вспомнил о конфликте с экс-тренером БАТЭ Виктором...
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