Борисовчанин продавал через соцсети несуществующие билеты на матч БАТЭ –«Арсенал»

С заявлением о краже денег путем обмана обратился в Первомайский РУВД Минска молодой человек.

Молодой человек хотел приобрести билеты на футбольный матч БАТЭ — «Арсенал», который прошел 28 сентября в Борисове. В соцсети «ВКонтакте» он увидел объявление, в котором 23-летний житель Борисова предлагал продать билеты на этот матч по 50 рублей за штуку.

Молодой человек договорился с продавцом и перевел 100 рублей на указанный им счет. Встреча и передача билетов должна была состояться на следующий день, но продавец не явился и перестал отвечать на звонки.

Оперативная проверка, проведенная милиционерами, обнаружила, что билетов у продавца вообще не было и продавать ему было нечего. Полученные от жертвы деньги он сразу же поставил в букмекерской конторе.

Всего жертвами мошеннических действий стали около десятка человек.

В отношении борисовчанина возбуждено уголовное дело за мошенничество. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.