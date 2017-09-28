ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Борисовчанин продавал через соцсети несуществующие билеты на матч БАТЭ –«Арсенал»

29.09.2017 13:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

С заявлением о краже денег путем обмана обратился в Первомайский РУВД Минска молодой человек.

Молодой человек хотел приобрести билеты на футбольный матч БАТЭ — «Арсенал», который прошел 28 сентября в Борисове. В соцсети «ВКонтакте» он увидел объявление, в котором 23-летний житель Борисова предлагал продать билеты на этот матч по 50 рублей за штуку.

Молодой человек договорился с продавцом и перевел 100 рублей на указанный им счет. Встреча и передача билетов должна была состояться на следующий день, но продавец не явился и перестал отвечать на звонки.

Оперативная проверка, проведенная милиционерами, обнаружила, что билетов у продавца вообще не было и продавать ему было нечего. Полученные от жертвы деньги он сразу же поставил в букмекерской конторе.

Всего жертвами мошеннических действий стали около десятка человек.

В отношении борисовчанина возбуждено уголовное дело за мошенничество. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С заявлением о краже денег путем обмана обратился в Первомайский РУВД Минска молодой человек.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Доходы «Арсенала» за год составили рекордные 423 млн фунтов. Прибыль до уплаты налогов – 44,6 млн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика