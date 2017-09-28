АБФФ проведет разбирательство по матчу БАТЭ – «Слуцк» из-за правомочности заявки на матч Веремко

Федерация футбола Беларуси проведет разбирательство по матчу 23-го тура чемпионата страны БАТЭ – «Слуцк». Причина – правомочность заявки на матч Сергея Веремко.

Напомним, 6 августа в конце игры «Минск» – БАТЭ голкипер борисовчан применил физическую силу к Виталию Севостьянику. Веремко был дисквалифицирован на пять матчей и оштрафован его на 50 базовых величин (1150 рублей).

Пять матчей «закончились» перед поединком 23-го тура БАТЭ — «Слуцк» (23 сентября), и Веремко был внесен в его протокол. Однако согласно регламенту «Если временная дисквалификация сопровождается одновременным наложением штрафа, то срок ее действия автоматически продлевается до тех пор, пока не будет уплачен штраф» (Статья 20, пункт 3 Дисциплинарного кодекса АБФФ).

Как сообщила корреспонденту Football.by финансовый директор АБФФ Елена Петухова, деньги на расчетный счет пришли 27 сентября.

«Деньги от Сергея Веремко на расчетный счет пришли 27 сентября. Штраф согласно протоколу АБФФ от 7 августа. Какого числа он их перечислил, я сказать не могу. У него должна быть квитанция об оплате», – сказала Петухова.

Как сообщил football.by источник в федерации, письма о том, что деньги пришли лишь 27 сентября, и АБФФ проведет разбирательство, отправлены в адрес трех команд. Также он сообщил о том, что БАТЭ утверждает, что штраф Веремко оплатил еще до игры со «Слуцком».