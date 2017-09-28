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Кисляк может принять участие в матче с БАТЭ, если «Динамо» успеет получить разрешение ФИФА
29.09.2017 13:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
По информации Tribuna.com, Сергей Кисляк подписал контракт с минским «Динамо». Столичный клуб рассчитывает успеть заявить футболиста до матча с БАТЭ. Однако для этого необходимо письмо из ФИФА, разрешающее совершить дозаявку вне рамок трансферного окна.
Дело в том, что предыдущий клуб Кисляка «Газиантепспор» имеет серьезную задолженность перед футболистом. В таких случаях ФИФА может разрешить заявить игрока в любое время.
Напомним, Кисляк с лета тренируется с «Динамо», а на последний матч клуба в Бресте даже выезжал вместе с командой. Однако тогда успеть заявить футболиста не получилось.
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По информации Tribuna.com, Сергей Кисляк подписал контракт с минским «Динамо».
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