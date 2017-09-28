«Динамо» Минск – БАТЭ. Бригада Цинкевича обслужит матч

В матче 24-го тура чемпионата Беларуси минское «Динамо» принимает БАТЭ.

Назначение на матч получила бригада арбитров во главе с Сергеем Цинкевичем из Осиповичей. Его ассистентами станут могилевчане Виталий Малютин и Евгений Романов. Дополнительные помощники – Виктор Шимусик (Осиповичи) и Дмитрий Доля (Гродно). Резервный судья – Юрий Хомченко (Витебск).

Инспектор матча – Михаил Архипов (Жодино).

Прежде Сергей Цинкевич пять раз работал на чемпионатных белорусских «класико». 3 раза команды сыграли вничью, дважды победу одержал БАТЭ.