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Маковский, Тишкевич, Лебедев написали Лукашенко прошение об освобождении от уголовной отвественности, но получили отказ
29.09.2017 14:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
В суде Первомайского района Минска завершились слушания по делу о «договорных матчах».
Как следовало из зачитанных судьей Дмитрием Цыкалом материалов, еще на стадии предварительного следствия Владимир Маковский, Александр Тишкевич, Александр Лебедев и еще ряд футболистов обратились с прошением об освобождении от уголовной ответственности на имя президента Беларуси, но им было отказано.
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Маковский, Тишкевич, Лебедев написали Лукашенко прошение об освобождении от уголовной отвественности, но получили отказ
В суде Первомайского района Минска завершились слушания по делу о «договорных матчах».
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