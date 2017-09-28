Маковский, Тишкевич, Лебедев написали Лукашенко прошение об освобождении от уголовной отвественности, но получили отказ

В суде Первомайского района Минска завершились слушания по делу о «договорных матчах».

Как следовало из зачитанных судьей Дмитрием Цыкалом материалов, еще на стадии предварительного следствия Владимир Маковский, Александр Тишкевич, Александр Лебедев и еще ряд футболистов обратились с прошением об освобождении от уголовной ответственности на имя президента Беларуси, но им было отказано.