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Маковский, Тишкевич, Лебедев написали Лукашенко прошение об освобождении от уголовной отвественности, но получили отказ

29.09.2017 14:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В суде Первомайского района Минска завершились слушания по делу о «договорных матчах».

Как следовало из зачитанных судьей Дмитрием Цыкалом материалов, еще на стадии предварительного следствия Владимир Маковский, Александр Тишкевич, Александр Лебедев и еще ряд футболистов обратились с прошением об освобождении от уголовной ответственности на имя президента Беларуси, но им было отказано.

 
Теги: Минск
 
 
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В суде Первомайского района Минска завершились слушания по делу о «договорных матчах».

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