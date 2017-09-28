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Стротман, Роббен, Депай включены в заявку сборной Голландии на матч против Беларуси. Хунтелар, Снейдер – вне заявки

29.09.2017 14:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат огласил состав на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2018.

Вратари: Яспер Силлессен, Йерун Зут, Мартен Стекеленбург;

Защитники: Натан Аке, Дэйли Блинд, Уэсли Худт, Дарил Янмат, Маттейс де Лигт, Карим Рекик, Кенни Тете, Йоел Велтман;

Полузащитники: Донни ван де Бек, Марко ван Гинкел, Дэви Классен, Дэйви Проппер, Кевин Стротман, Тонни Триндаде де Вильена, Джорджиньо Вейналдум, Райан Бабел, Мемфис Депай, Арьен Роббен;

Нападающие: Бас Дост, Винсент Янссен, Юрген Локадия.

Вне состава остались Куинси Промес («Спартак»), Клас-Ян Хунтелар («Аякс»), Уэсли Снейдер («Ницца»), Виргил ван Дейк («Саутгемптон»), Робин ван Перси («Фенербахче») и Стефан де Врей («Лацио»).

В национальную команду вернулся нападающий «Бешикташа» Райан Бабел, не игравший за нее с 2011 года.


Фото: официальный твиттер сборной Голландии (увеличение по клику)

 
 
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Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат огласил состав на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2018.

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