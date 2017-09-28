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Сергей Гуренко: «После СИЗО Чиж стал более спокойным, уравновешенным»

29.09.2017 14:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко в интервью главному редактору «Прессбола» Сергею Кайко рассказал о том, как изменился владелец клуба Юрий Чиж.

— Чиж сильно изменился после шести месяцев в СИЗО?

— Мне кажется, стал более спокойным, уравновешенным. Но амбиций по-прежнему много. Юрий Саныч — спортсмен, максималист, и это правильно. Если хочешь чего-то в жизни добиться, нужно ставить максимальные цели.

— Для команды хорошо, когда нет давления от хозяина клуба?

— Ну, что значит нет давления... Оно должно быть, и оно есть. Если человеку не безразлично, что происходит, он требует результат. И это тоже совершенно нормально. Главное, чтобы это давление брал на себя в первую очередь тренер, а не футболисты.

— Что сказал Чиж после поражения в Бресте?

— Что здесь можно сказать... Наверное, это первый раз, когда я хочу, чтобы сначала все улеглось — и потом уже пообщаться спокойно. Мы ждали другого результата, но это футбол. Вообще с Юрием Александровичем постоянно общаемся. И до игры, и после. Состав обсуждаем, другие вопросы, – сказал Гуренко.

 
Теги: Брест
 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко в интервью главному редактору «Прессбола» Сергею Кайко рассказал о том, как изменился владелец клуба Юрий Чиж.

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