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Владислав Татур: «Раньше относился к Венгеру немного насмешливо. Вчера понял, почему он все еще у руля»

29.09.2017 16:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский комментатор Владислав Татур поделился эмоциями после встречи с главным тренером «Арсенала» Арсеном Венгером.

«Пресс-атташе «Арсенала» привел Венгера. Крепкое рукопожатие, улыбка – волнение исчезает. Кажется, легендарного француза немного смутил уровень моего английского, но он развернуто отвечал на все вопросы. Когда я плавно свернул на тему Глеба, настроение Арсена поднялось еще на несколько пунктов.

Сейчас осознаю: это были две минуты соприкосновения с целой эпохой – английского и мирового футбола, «Арсенала» – память на всю жизнь.

Я делал сотни флеш-интервью. Удивительно, но в моей личной турнирной таблице человек, рулящий огромным клубом уже больше 20 лет, на первом месте с серьезным отрывом. Такое же мнение и у пресс-офицера, который работал с «Арсеналом» всю прошлую еврокубковую кампанию: «В медиа-делах Венгер – лучший. Даже после «Баварии» он дал 9 интервью, никому не отказал».

Интеллигентный, вежливый, умный, улыбчивый, очень приятный… Признаюсь, раньше я относился к Арсену немного насмешливо, не без оснований считая, что его лучшие тренерские годы давно в прошлом.

Вчера я понял, почему он все еще у руля. Серые посредственности творить эпохи не могут. Венгер же – фигура!

Счастлив, что эта встреча случилась: мое отношение к специалисту (нет, не по провалам) сильно изменилось», – сказал Татур.

Владислав Татур: «Раньше относился к Венгеру немного насмешливо. Вчера понял, почему он все еще у руля»

 
 
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Белорусский комментатор Владислав Татур поделился эмоциями после встречи с главным тренером «Арсенала» Арсеном Венгером.

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