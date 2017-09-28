«Прессбол»: Александр Глеб может стать экспертом на «Матч ТВ»

По сведениям «Прессбола», полузащитник рассматривает возможность трудоустроиться на спортивный канал «Матч ТВ».

Сообщается, что Глеб может стать постоянным футбольным экспертом в одной из передач.

Отметим, что футболист не объявлял о завершении игровой карьеры. Минувший сезон белорусский полузащитник завершал в составе «Крыльев Советов» и с тех пор на поле не выходил.