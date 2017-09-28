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«Прессбол»: Александр Глеб может стать экспертом на «Матч ТВ»
29.09.2017 16:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
По сведениям «Прессбола», полузащитник
Сообщается, что Глеб может стать постоянным футбольным экспертом в одной из передач.
Отметим, что футболист не объявлял о завершении игровой карьеры. Минувший сезон белорусский полузащитник завершал в составе «Крыльев Советов» и с тех пор на поле не выходил.
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По сведениям «Прессбола», полузащитник Александр Глеб рассматривает возможность трудоустроиться на спортивный канал «Матч ТВ».
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