|
Директор «Слуцка» Бунос о правомочности заявки Веремко: «Зная Капского, не думаю, что в клубе допустили какую-то глупость»
29.09.2017 16:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Директор
«Федерация, я думаю, разберется с этим. Есть регламент, который должен соблюдаться по каждому пункту. Если кто-то в чем-то ошибся, должны применяться положения, которые в этом документе прописаны.
Надо видеть документы, которые предоставил БАТЭ в федерацию. Нас с ними не знакомили. Не думаю, зная требовательность Капского, что в клубе допустили какую-то глупость. Хотя и на старуху бывает проруха. Может, была ошибка банка?» – сказал Бунос.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Директор «Слуцка» Бунос о правомочности заявки Веремко: «Зная Капского, не думаю, что в клубе допустили какую-то глупость»
Директор «Слуцка» Виталий Бунос прокомментировал правомочность заявки голкипера БАТЭ Сергея Веремко в игре между клубами.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии