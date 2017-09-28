Директор «Слуцка» Бунос о правомочности заявки Веремко: «Зная Капского, не думаю, что в клубе допустили какую-то глупость»

Директор Виталий Бунос прокомментировал правомочность заявки голкипера БАТЭ Сергея Веремко в игре между клубами.

«Федерация, я думаю, разберется с этим. Есть регламент, который должен соблюдаться по каждому пункту. Если кто-то в чем-то ошибся, должны применяться положения, которые в этом документе прописаны.

Надо видеть документы, которые предоставил БАТЭ в федерацию. Нас с ними не знакомили. Не думаю, зная требовательность Капского, что в клубе допустили какую-то глупость. Хотя и на старуху бывает проруха. Может, была ошибка банка?» – сказал Бунос.

АБФФ проведет разбирательство по матчу БАТЭ – «Слуцк» из-за правомочности заявки на матч Веремко