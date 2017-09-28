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Александр Глеб: «Поддерживаю форму, тренируюсь с «Ислочью». «Черноморец»? Я пока ничего не ответил»

29.09.2017 16:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский полузащитник Александр Глеб рассказал о том, каким образом поддерживает форму.

«Конечно же, я поддерживаю форму, тренируюсь с «Ислочью», плюс дополнительно со специалистом по физподготовке. Что касается «Черноморца», то был интерес. Но я пока ничего не ответил. Но больше пока на эту тему ничего не хочу говорить. Вот будет контракт, тогда поговорим», – сказал Глеб.

Напомним, сегодня стало известно, что Александр Глеб может стать экспертом в одной из программ «Матч ТВ».

 
 
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Белорусский полузащитник Александр Глеб рассказал о том, каким образом поддерживает форму.

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