Беларусь – Голландия. После матч будет организован дополнительный транспорт в Минск

После матча Беларусь – Голландия из Борисова будет организован дополнительный бесплатный электропоезд в направлении Минска, а также дополнительные автобусы в столице по спальным районам города.

По просьбе АБФФ Белорусская железная дорога назначила дополнительный поезд региональных линий эконом-класса сообщением Борисов – Минск. Для болельщиков проезд в этом электропоезде бесплатный.

Также от станций «Минск-Восточный» и «Минск-Пассажирский» совместно с «Минсктрансом» будут пущены восемь дополнительных автобусов в спальные районы города Минска.

Подробное расписание дополнительного транспорта смотрите здесь.

Напомним, матч Беларусь – Голландия состоится 7 октября и начнется в 21.45 по белорусскому времени.



