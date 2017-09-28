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Беларусь – Голландия. После матч будет организован дополнительный транспорт в Минск

29.09.2017 17:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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После матча Беларусь – Голландия из Борисова будет организован дополнительный бесплатный электропоезд в направлении Минска, а также дополнительные автобусы в столице по спальным районам города.

По просьбе АБФФ Белорусская железная дорога назначила дополнительный поезд региональных линий эконом-класса сообщением Борисов – Минск. Для болельщиков проезд в этом электропоезде бесплатный.

Также от станций «Минск-Восточный» и «Минск-Пассажирский» совместно с «Минсктрансом» будут пущены восемь дополнительных автобусов в спальные районы города Минска.

Подробное расписание дополнительного транспорта смотрите здесь.

Напомним, матч Беларусь – Голландия состоится 7 октября и начнется в 21.45 по белорусскому времени.

Беларусь – Голландия. После матч будет организован дополнительный транспорт в Минск

 
Теги: Минск
 
 
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После матча Беларусь – Голландия из Борисова будет организован дополнительный бесплатный электропоезд в направлении Минска, а также дополнительные автобусы в...

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