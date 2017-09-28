|
Беларусь – Голландия. После матч будет организован дополнительный транспорт в Минск
29.09.2017 17:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
После матча Беларусь – Голландия из Борисова будет организован дополнительный бесплатный электропоезд в направлении Минска, а также дополнительные автобусы в столице по спальным районам города.
По просьбе АБФФ Белорусская железная дорога назначила дополнительный поезд региональных линий эконом-класса сообщением Борисов – Минск. Для болельщиков проезд в этом электропоезде бесплатный.
Также от станций «Минск-Восточный» и «Минск-Пассажирский» совместно с «Минсктрансом» будут пущены восемь дополнительных автобусов в спальные районы города Минска.
Подробное расписание дополнительного транспорта смотрите
Напомним, матч Беларусь – Голландия состоится 7 октября и начнется в 21.45 по белорусскому времени.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После матча Беларусь – Голландия из Борисова будет организован дополнительный бесплатный электропоезд в направлении Минска, а также дополнительные автобусы в...
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии