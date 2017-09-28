Сергей Ильич: «Веремко предоставил квитанцию об оплате штрафа, датированную 22 сентября»

Главный юрист АБФФ, член комитета УЕФА по статусу и переходам футболистов, делегат УЕФА Сергей Ильич прокомментировал ситуацию с правомерностью заявки Сергея Веремко на матч «Слуцка» и БАТЭ.

«По данному факту АБФФ проводит разбирательство. О результатах заинтересованные стороны будут своевременно проинформированы. Отмечу, что Сергей Веремко предоставил квитанцию об оплате штрафа, датированную 22 сентября», – сказал Ильич.

Напомним, матч «Слуцк» – БАТЭ состоялся 23 сентября. Ранее, финансовый директор АБФФ Елена Петухова сообщила, что деньги на расчетный счет пришли 27 сентября.

АБФФ проведет разбирательство по матчу БАТЭ – «Слуцк» из-за правомочности заявки на матч Веремко