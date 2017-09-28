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Пресс-служба АБФФ о ситуации с Веремко: «Пока никакого решения нет»

29.09.2017 17:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Пресс-атташе АБФФ Александр Алейник прокомментировал ситуацию с заявкой голкипера БАТЭ Сергея Веремко на матч со «Слуцком».

«В настоящий момент комитет контрольно-дисциплинарный по этическим вопросам проводит разбирательство по данному матчу. О результатах будет сообщено позднее. Пока никакого решения нет. О сроках принятия решения пока не могу ничего сказать», – сказал Алейник.

Сергей Ильич: «Веремко предоставил квитанцию об оплате штрафа, датированную 22 сентября»

АБФФ проведет разбирательство по матчу БАТЭ – «Слуцк» из-за правомочности заявки на матч Веремко

 
 
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Пресс-атташе АБФФ Александр Алейник прокомментировал ситуацию с заявкой голкипера БАТЭ Сергея Веремко на матч со «Слуцком».

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БАТЭ отказался комментировать ситуацию с правомочностью заявки Веремко на матч со «Слуцком»
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