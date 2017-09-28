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БАТЭ отказался комментировать ситуацию с правомочностью заявки Веремко на матч со «Слуцком»
29.09.2017 17:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Пресс-служба БАТЭ отказалась комментировать ситуацию с правомочностью заявки голкипера Сергея Веремко на матч со «Слуцком».
Напомним, 6 августа в конце игры «Минск» – БАТЭ голкипер борисовчан применил физическую силу к Виталию Севостьянику. Веремко был дисквалифицирован на пять матчей и оштрафован на 50 базовых величин (1150 рублей).
Пять матчей «закончились» перед поединком 23-го тура БАТЭ — «Слуцк» (23 сентября), и Веремко был внесен в его протокол. Однако согласно регламенту «Если временная дисквалификация сопровождается одновременным наложением штрафа, то срок ее действия автоматически продлевается до тех пор, пока не будет уплачен штраф» (Статья 20, пункт 3 Дисциплинарного кодекса АБФФ). Как сообщила корреспонденту Football.by финансовый директор АБФФ Елена Петухова, деньги на расчетный счет пришли 27 сентября.
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Пресс-служба БАТЭ отказалась комментировать ситуацию с правомочностью заявки голкипера Сергея Веремко на матч со «Слуцком».
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