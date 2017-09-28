ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БАТЭ отказался комментировать ситуацию с правомочностью заявки Веремко на матч со «Слуцком»

29.09.2017 17:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Пресс-служба БАТЭ отказалась комментировать ситуацию с правомочностью заявки голкипера Сергея Веремко на матч со «Слуцком».

Напомним, 6 августа в конце игры «Минск» – БАТЭ голкипер борисовчан применил физическую силу к Виталию Севостьянику. Веремко был дисквалифицирован на пять матчей и оштрафован на 50 базовых величин (1150 рублей).

Пять матчей «закончились» перед поединком 23-го тура БАТЭ — «Слуцк» (23 сентября), и Веремко был внесен в его протокол. Однако согласно регламенту «Если временная дисквалификация сопровождается одновременным наложением штрафа, то срок ее действия автоматически продлевается до тех пор, пока не будет уплачен штраф» (Статья 20, пункт 3 Дисциплинарного кодекса АБФФ). Как сообщила корреспонденту Football.by финансовый директор АБФФ Елена Петухова, деньги на расчетный счет пришли 27 сентября.

Сергей Ильич: «Веремко предоставил квитанцию об оплате штрафа, датированную 22 сентября»

АБФФ проведет разбирательство по матчу БАТЭ – «Слуцк» из-за правомочности заявки на матч Веремко

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пресс-служба БАТЭ отказалась комментировать ситуацию с правомочностью заявки голкипера Сергея Веремко на матч со «Слуцком».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Сергей Ильич: «Веремко предоставил квитанцию об оплате штрафа, датированную 22 сентября»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика