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БАТЭ – «Арсенал». Выбежавший на поле болельщик получил 10 суток ареста

29.09.2017 17:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стал известен приговор болельщику, выбежавшему на поле во время матча Лиги Европы БАТЭ – «Арсенал».

По решению суда, задержанный получил 10 суток ареста, 7 – за хулиганство, 3 – за сопротивление.

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Болельщик, выбежавший на поле в матче БАТЭ – «Арсенал», заявил в суде, что его после задержания били по почкам

 
 
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Стал известен приговор болельщику, выбежавшему на поле во время матча Лиги Европы БАТЭ – «Арсенал».

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