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БАТЭ – «Арсенал». Выбежавший на поле болельщик получил 10 суток ареста
29.09.2017 17:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стал известен приговор болельщику, выбежавшему на поле во время матча Лиги Европы БАТЭ – «Арсенал».
По решению суда, задержанный получил 10 суток ареста, 7 – за хулиганство, 3 – за сопротивление.
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Стал известен приговор болельщику, выбежавшему на поле во время матча Лиги Европы БАТЭ – «Арсенал».
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