Александр Глеб: «БАТЭ тоже раньше ко мне обращался, чтобы я помог команде, и я не отказывал. Так почему мне было не позвонить?»

Белорусский полузащитник Александр Глеб подвел итог ситуации с несостоявшимся возвращением в БАТЭ.

«Не жалею ли теперь о том, что решил позвонить в БАТЭ с такой просьбой? А чего жалеть? БАТЭ ведь тоже раньше ко мне обращался, чтобы я помог команде, и я не отказывал. Так почему мне было не позвонить? Разочарован ли ответом? Да что об этом сейчас уже говорить? Все нормально. Все хорошо. Мы поговорили с Анатолием Анатольевичем (Капским – прим.). И сейчас не хочу даже это ворошить», – сказал Глеб.