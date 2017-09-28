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Александр Глеб: «БАТЭ тоже раньше ко мне обращался, чтобы я помог команде, и я не отказывал. Так почему мне было не позвонить?»

29.09.2017 17:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский полузащитник Александр Глеб подвел итог ситуации с несостоявшимся возвращением в БАТЭ.

«Не жалею ли теперь о том, что решил позвонить в БАТЭ с такой просьбой? А чего жалеть? БАТЭ ведь тоже раньше ко мне обращался, чтобы я помог команде, и я не отказывал. Так почему мне было не позвонить? Разочарован ли ответом? Да что об этом сейчас уже говорить? Все нормально. Все хорошо. Мы поговорили с Анатолием Анатольевичем (Капским – прим.). И сейчас не хочу даже это ворошить», – сказал Глеб.

 
 
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Белорусский полузащитник Александр Глеб подвел итог ситуации с несостоявшимся возвращением в БАТЭ.

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