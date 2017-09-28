Болельщик, выбежавший на поле в матче БАТЭ – «Арсенал», заявил в суде, что его после задержания били по почкам

После задержания стюардом на «Борисов-Арене» болельщика с бело-красно-белым флагом избивали и вызвали скорую помощь.

Об этом задержанный Александр Венгерский рассказал во время судебного процесса в Борисове.

На вопрос журналистки «Радио Свобода», почему на заседание суда его доставили грязного, ответил: «У меня давление. Плохо было. Вызвали скорую».

Позже, отвечая на вопросы судьи, Венгерский добавил, что после задержания его вывели со стадиона, поставили на колени и били по почкам.

На задержанного составлен протокол за мелкое хулиганство, согласно ст. 17.1 КоАП ему грозит штраф от 2 до 30 базовых величин (от 46 до 690 рублей) или административный арест (до 15 суток).

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