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КХЛ. Лисовец пропустит около трех недель
29.09.2017 18:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник минского
Предварительный срок лечения и восстановления – около трех недель.
Таким образом, Лисовец не примет участие в ближайших домашних матчах против московского «Динамо» (2 октября) и «Барыса» (4 октября), а также в выездном поединке с московским «Динамо» (6 октября). Под вопросом участие защитника в следующей домашней серии 11 – 17 октября.
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Защитник минского «Динамо» Евгений Лисовец будет внесен в список травмированных в связи с травмой нижней части тела, полученной в матче с «Авангардом».
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