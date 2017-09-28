КХЛ. Лисовец пропустит около трех недель

Защитник минского Евгений Лисовец будет внесен в список травмированных в связи с травмой нижней части тела, полученной в матче с «Авангардом».

Предварительный срок лечения и восстановления – около трех недель.

Таким образом, Лисовец не примет участие в ближайших домашних матчах против московского «Динамо» (2 октября) и «Барыса» (4 октября), а также в выездном поединке с московским «Динамо» (6 октября). Под вопросом участие защитника в следующей домашней серии 11 – 17 октября.