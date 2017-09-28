БАТЭ – «Слуцк». Результат матча пересмотрен не будет

Сегодня дисциплинарный комитет АБФФ рассмотрел правомочность заявки голкипера Сергея Веремко на матч 23-го тура чемпионата Беларуси со «Слуцком», завершившегося победой борисовчан 6:0.

По сведениям «Прессбола», на заседании было установлено, что Веремко оплатил штраф в размере 50 базовых величин 22 сентября и, соответственно, имел полное право 23 сентября находиться в заявке БАТЭ на матч со «Слуцком». В подтверждение комитету были предъявлены платежные квитанции с датой оплаты.

Таким образом, результат матча БАТЭ — «Слуцк» пересмотрен не будет.

АБФФ проведет разбирательство по матчу БАТЭ – «Слуцк» из-за правомочности заявки на матч Веремко