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БАТЭ – «Слуцк». Результат матча пересмотрен не будет

29.09.2017 20:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня дисциплинарный комитет АБФФ рассмотрел правомочность заявки голкипера Сергея Веремко на матч 23-го тура чемпионата Беларуси со «Слуцком», завершившегося победой борисовчан 6:0.

По сведениям «Прессбола», на заседании было установлено, что Веремко оплатил штраф в размере 50 базовых величин 22 сентября и, соответственно, имел полное право 23 сентября находиться в заявке БАТЭ на матч со «Слуцком». В подтверждение комитету были предъявлены платежные квитанции с датой оплаты.

Таким образом, результат матча БАТЭ — «Слуцк» пересмотрен не будет.

АБФФ проведет разбирательство по матчу БАТЭ – «Слуцк» из-за правомочности заявки на матч Веремко

 
 
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Сегодня дисциплинарный комитет АБФФ рассмотрел правомочность заявки голкипера Сергея Веремко на матч 23-го тура чемпионата Беларуси со «Слуцком», завершившегося...

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