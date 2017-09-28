ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Владимир Журавель: «Будем надеяться, что в заключительных матчах наберем требуемые очки»

29.09.2017 21:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель дал оценку выездной ничьей с «Витебском» (2:2) в матче 24-го тура чемпионата страны.

«Хорошая, содержательная игра, результативный первый тайм. Легко забили, быстро пропустили... «Витебск», мы знали, организованная команда, настраивались. Выездная «серия» наша продолжается, будем готовиться дальше. Стратегически ничья нам очень невыгодна. Сделаем небольшой перерыв и будем надеяться, что в заключительных матчах наберем требуемые очки», – сказал Журавель.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель дал оценку выездной ничьей с «Витебском» (2:2) в матче 24-го тура чемпионата страны.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
БАТЭ – «Слуцк». Результат матча пересмотрен не будет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика