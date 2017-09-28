Владимир Журавель: «Будем надеяться, что в заключительных матчах наберем требуемые очки»

Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель дал оценку выездной ничьей с «Витебском» (2:2) в матче 24-го тура чемпионата страны.

«Хорошая, содержательная игра, результативный первый тайм. Легко забили, быстро пропустили... «Витебск», мы знали, организованная команда, настраивались. Выездная «серия» наша продолжается, будем готовиться дальше. Стратегически ничья нам очень невыгодна. Сделаем небольшой перерыв и будем надеяться, что в заключительных матчах наберем требуемые очки», – сказал Журавель.