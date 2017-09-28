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Чемпионат России. «Краснодар» в гостях уступил «Арсеналу»
29.09.2017 21:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 12-м туре российской премьер-лиги «Краснодар» сыграет на выезде с тульским «Арсеналом», «Спартак» примет «Урал», ЦСКА – «Уфу», «Локомотив» сразится в московском дерби с «Динамо», а «Зенит» отправится в гости к «Анжи».
Чемпионат России
12-й тур
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В 12-м туре российской премьер-лиги «Краснодар» сыграет на выезде с тульским «Арсеналом», «Спартак» примет «Урал», ЦСКА – «Уфу», «Локомотив» сразится в московском...
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