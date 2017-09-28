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Чемпионат России. «Краснодар» в гостях уступил «Арсеналу»

29.09.2017 21:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 12-м туре российской премьер-лиги «Краснодар» сыграет на выезде с тульским «Арсеналом», «Спартак» примет «Урал», ЦСКА – «Уфу», «Локомотив» сразится в московском дерби с «Динамо», а «Зенит» отправится в гости к «Анжи».

Чемпионат России

12-й тур

Арсенал Тула – Краснодар 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
29 сентября, 19.30, «Арсенал»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 16 Джорджевич.
Арсенал ТулаГабулов, Беляев, Сунзу, Хагуш (Денисов, 88), Комбаров, Горбатенко, Боурчану, Ткачев, Александров, Кангва, Джорджевич (Расич, 78).
КраснодарСиницын, Гранквист, Мартынович, Шишкин (Рамирес, 46), Петров, Газинский, Каборе, Классон, Подберезкин (Мамаев, 46), Вандерсон (Окриашвили, 70), Смолов.
Предупреждения:
Горбатенко (44), Боурчану (45), Мартынович (90).
Удаление:
Каборе (56).

 

СКА Хабаровск – Ростов
Дата проведения
30 сентября, 11.30, «им. Ленина»
превью матча онлайн статистика

 

Тосно – Ахмат
Дата проведения
30 сентября, 14.00, «Петровский»
превью матча онлайн статистика

 

Рубин – Амкар
Дата проведения
30 сентября, 16.30, «Казань-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Спартак – Урал
Дата проведения
30 сентября, 19.00, «Открытие Арена»
превью матча онлайн статистика

 

ЦСКА – Уфа
Дата проведения
1 октября, 14.00, «ЦСКА»
превью матча онлайн статистика

 

Локомотив – Динамо Москва
Дата проведения
1 октября, 16.30, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика

 

Анжи – Зенит
Дата проведения
1 октября, 19.00, «Анжи-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Таблица РФПЛ

Статистика РФПЛ

 
 
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В 12-м туре российской премьер-лиги «Краснодар» сыграет на выезде с тульским «Арсеналом», «Спартак» примет «Урал», ЦСКА – «Уфу», «Локомотив» сразится в московском...

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