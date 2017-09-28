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АБФФ: «Информация, что дисциплинарный комитет рассмотрел вопрос о правомочности заявки Веремко не соответствует действительности»
29.09.2017 22:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
АБФФ выступила с официальным заявлением по поводу информации и том, что результат матча БАТЭ – «Слуцк» не будет пересмотрен из-за ситуации с голкипером Сергеем Веремко.
«
Как сообщалось ранее, в настоящий момент комитет контрольно-дисциплинарный и по этическим вопросам проводит разбирательство по данному матчу. О результатах все заинтересованные стороны будут уведомлены своевременно», – сообщает официальный сайт федерации.
Напомним,
Ранее, финансовый директор АБФФ Елена Петухова
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АБФФ: «Информация, что дисциплинарный комитет рассмотрел вопрос о правомочности заявки Веремко не соответствует действительности»
АБФФ выступила с официальным заявлением по поводу информации и том, что результат матча БАТЭ – «Слуцк» не будет пересмотрен из-за ситуации с голкипером Сергеем...
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