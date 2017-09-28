АБФФ: «Информация, что дисциплинарный комитет рассмотрел вопрос о правомочности заявки Веремко не соответствует действительности»

АБФФ выступила с официальным заявлением по поводу информации и том, что результат матча БАТЭ – «Слуцк» не будет пересмотрен из-за ситуации с голкипером Сергеем Веремко.

« Информация «Прессбола» о том, что сегодня дисциплинарным комитетом АБФФ был рассмотрен вопрос о правомочности заявки голкипера футбольного клуба БАТЭ Сергея Веремко на матч 23-го тура «Беларусбанк – высшей лиги 2017», не соответствует действительности.

Как сообщалось ранее, в настоящий момент комитет контрольно-дисциплинарный и по этическим вопросам проводит разбирательство по данному матчу. О результатах все заинтересованные стороны будут уведомлены своевременно», – сообщает официальный сайт федерации.

Напомним, по сведениям «Прессбола» , на заседании комитета было установлено, что Веремко оплатил штраф в размере 50 базовых величин 22 сентября и, соответственно, имел полное право 23 сентября находиться в заявке БАТЭ на матч со «Слуцком».

Ранее, финансовый директор АБФФ Елена Петухова сообщила football.by, что деньги от Веремко на расчетный счет пришли 27 сентября. Источники Tribuna.com также подтвердили эту информацию. Позже главный юрист АБФФ, член комитета УЕФА по статусу и переходам футболистов, делегат УЕФА Сергей Ильич заявил , что Веремко предоставил квитанцию об оплате штрафа, датированную 22 сентября.

АБФФ проведет разбирательство по матчу БАТЭ – «Слуцк» из-за правомочности заявки на матч Веремко