Минспорта Беларуси подготовило декрет «О противодействии допинга в спорте»

Министерство спорта и туризма и НАДА вынесли для общественного обсуждения проект декрета президента Беларуси «О противодействии допингу в спорте».

Документом предусматривается регулирование ряда вопросов противодействия допингу в спорте, в том числе:

– установление уголовной ответственности за незаконный оборот запрещенных в спорте веществ и склонение несовершеннолетних спортсменов к их употреблению;

– меры ответственности за допинг в спорте спортивных организаций и лиц из числа персонала спортсмена;

– определение возможности возмещения средств, затраченных на подготовку спортсменов, дисквалифицированных за допинг в спорте;

– порядок взаимодействия заинтересованных в ходе осуществления мероприятий в отношении лиц, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил;

– создание специального фонда противодействия допингу.

Ознакомиться с проектом можно до 5 октября 2017 года. Направить свои предложения и замечания на e-mail: nadabelarus@tut.by.

По итогам общественного обсуждения проект будет доработан и в установленном порядке внесен на рассмотрение президента Беларуси.