Порошенко подписал указ о предоставлении Блашко гражданства Украины

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал о том, что в скором времени можно будет готовить для украинский паспорт.

– Владимир Михайлович, есть ли какая-то новая информация относительно получения Дарьей Блашко украинского гражданства и права выступать в составе нашей команды?

– На данный момент ее кандидатура уже утверждена комиссией и мы ждем указ президента Украины, то есть, с нашей стороны уже вышли на финишную прямую. Что касается возможности выступать, то сейчас мы подали официальный запрос и ожидаем ответа от белорусских коллег. Но прогнозировать, каким будет результат я не могу и не хочу. (В этот момент Владимир Михайлович вынужден был прерваться, чтобы ответить на телефонный звонок – прим.) А вот вам и новая информация: Указ главы государства подписан, так что можем готовить для Дарьи новый паспорт.

– А какую роль в нашем биатлоне будет играть Владимир Махлаев? Он пока ограничится работой с двумя своими спортсменками?

– Да, но помимо этого он помогает консультациями тренерам команды Б – Александру Беланенко и Роману Приме, – сказал специалист.



Напомним, ранее Дарья Блашко рассказала о том, что ей может грозить двухлетний карантин.