﻿ Расселл Уэстбрук согласился продлить контракт с «Тандер» на 5 лет и 205 млн долларов. 21.by
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Расселл Уэстбрук согласился продлить контракт с «Тандер» на 5 лет и 205 млн долларов

29.09.2017 22:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Разыгрывающий «Оклахома-Сити» Расселл Уэстбрук принял предложение клуба о продлении контракта, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Стороны заключат 5-летнее соглашение на 205 миллионов долларов, которое вступит в силу в 2018 году.

Уэстбрук ранее стал первым игроком за 55 лет, который провел сезон с трипл-даблом в среднем за игру – 31,6 очка, 10,7 подбора и 10,4 передачи. Лидер «Тандер» установил рекорд лиги, сделав 42 трипл-дабла за сезон. В 3 из этих 42 матчей он набрал 50 и более очков.

 
 
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Разыгрывающий «Оклахома-Сити» Расселл Уэстбрук принял предложение клуба о продлении контракта, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

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