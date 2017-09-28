Расселл Уэстбрук согласился продлить контракт с «Тандер» на 5 лет и 205 млн долларов

Разыгрывающий Расселл Уэстбрук принял предложение клуба о продлении контракта, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Стороны заключат 5-летнее соглашение на 205 миллионов долларов, которое вступит в силу в 2018 году.

Уэстбрук ранее стал первым игроком за 55 лет, который провел сезон с трипл-даблом в среднем за игру – 31,6 очка, 10,7 подбора и 10,4 передачи. Лидер «Тандер» установил рекорд лиги, сделав 42 трипл-дабла за сезон. В 3 из этих 42 матчей он набрал 50 и более очков.